Средний Урал получит 1,5 миллиарда рублей на борьбу с безработицей

80 тысяч безработных среднеуральцев смогут заняться общественной деятельностью за счет государства. Как сообщает "Уралинформбюро" Свердловской области выделено 1,5 миллиарда рублей на борьбу с безработицей. Теперь, согласно программе, каждому жителю, потерявшему работу и вставшему на учет в службу занятости населения, будет предоставлена возможность потрудиться на общественных работах. Максимальное пособие по безработице составляет около 5 тысяч рублей. На такую же сумму дополнительно смогут рассчитывать и все занятые в общественных работах.