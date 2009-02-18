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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Средний Урал получит 1,5 миллиарда рублей на борьбу с безработицей

18 февраля 2009, 18:38

80 тысяч безработных среднеуральцев смогут заняться общественной деятельностью за счет государства. Как сообщает "Уралинформбюро" Свердловской области выделено 1,5 миллиарда рублей на борьбу с безработицей. Теперь, согласно программе, каждому жителю, потерявшему работу и вставшему на учет в службу занятости населения, будет предоставлена возможность потрудиться на общественных работах. Максимальное пособие по безработице составляет около 5 тысяч рублей. На такую же сумму дополнительно смогут рассчитывать и все занятые в общественных работах.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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