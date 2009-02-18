Тагильчане едут в Кривой Рог

Тагильчане едут к побратимам. 22 февраля город Кривой Рог отметит 65-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Городами-побратимами Нижний Тагил и Кривой Рог официально стали 15 лет назад. Но в самом начале Великой отечественной войны металлургический завод "Криворожсталь" вместе с рабочими и специалистами был эвакуирован в Нижний Тагил, на площадку новотагильского завода, нынешнего НТМК. После окончания войны на родину были отправлены 730 составов с оборудованием. И более 4 тысяч тагильчан переехали жить в Кривой Рог.