Тагильчанин получил условный срок за продажу пиратских программ

Тагильчанин получил полтора года условно за продажу пиратских компьютерных программ. Наказание за нарушение авторских прав в особо крупном размере - 375 тысяч рублей, - получил продавец компьютерного салона. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он продал два DVD-диска с записанными на них контрафактными экземплярами компьютерных программ сотрудникам правоохранительных органов в ходе проверочной закупки, сообщает Джаст Медиа.