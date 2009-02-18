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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Тагильчанин получил условный срок за продажу пиратских программ

18 февраля 2009, 18:38
Тагильчанин получил условный срок за продажу пиратских программ

Тагильчанин получил полтора года условно за продажу пиратских компьютерных программ. Наказание за нарушение авторских прав в особо крупном размере - 375 тысяч рублей, - получил продавец компьютерного салона. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он продал два DVD-диска с записанными на них контрафактными экземплярами компьютерных программ сотрудникам правоохранительных органов в ходе проверочной закупки, сообщает Джаст Медиа.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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