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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Техприсоединение станет доступнее

18 февраля 2009, 18:38
Техприсоединение станет доступнее

Техприсоединение станет доступнее. Об этом со ссылкой на «Альянс-Медиа» пишет в сегодняшнем выпуске газета «Горнозаводская панорама». Межрегиональная распределительная сетевая компания разработала новую систему тарифов на технологическое присоединение. Эта система направлена на стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса. С момента вступления тарифов в силу на мощность до 15 кВт будет действовать единая цена 550 рублей за одно присоединение. Для потребителей, заявивших большую мощность, стоимость присоединения будет рассчитываться исходя из местонахождения. Область поделена на три зоны. В первую, где присоединение наиболее затратно, входит и Нижний Тагил.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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