Знакомство через Интернет довело до милиции. Женщина и мужчина на сайте знакомств договорились о встрече. Кавалер приехал с шампанским, но на машине. Поэтому шипучий напиток только пригубил. Зато дама, разгоряченная алкоголем, пригласила нового знакомого домой. По дороге купили еще шампанского. А потом, как утверждает барышня, мужчина забрал у нее золотую цепочку, сотовый и уехал. Тагильчанка обратилась в милицию. Кавалера нашли по номеру сотового телефона, оставленного на сайте знакомств. В его машине был мобильник новой знакомой. Но вину свою мужчина отрицает. Говорит, что женщина сама выронила трубку. Теперь следствию предстоит выяснить, кто именно виноват в этой неприятной истории.