Тагильчане рекомендовали внести поправки в Устав города

Он отметил, что новый Устав Нижнего Тагила официально действует с 1 января 2006 года. К сегодняшнему дню, в связи с происходящими изменениями в российском законодательстве (131 ФЗ, 25 ФЗ, Бюджетный кодекс РФ и др.), в главный городской документ были внесены уже 200 поправок. В обсуждаемый проект Решения включены еще 46 изменений и дополнений в Устав Нижнего Тагила.