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Posted 19 февраля 2009, 09:53

Published 19 февраля 2009, 09:53

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Тагильчане рекомендовали внести поправки в Устав города

19 февраля 2009, 09:53

В здании общественно-политического центра Нижнего Тагила сегодня состоялись Публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города» (ред. от 02-10.08 г. №45).

В слушаниях приняли участие более 130 тагильчан. С основным докладом по проекту Решения выступил председатель Нижнетагильской городской Думы Геннадий Упоров.

Он отметил, что новый Устав Нижнего Тагила официально действует с 1 января 2006 года. К сегодняшнему дню, в связи с происходящими изменениями в российском законодательстве (131 ФЗ, 25 ФЗ, Бюджетный кодекс РФ и др.), в главный городской документ были внесены уже 200 поправок. В обсуждаемый проект Решения включены еще 46 изменений и дополнений в Устав Нижнего Тагила.

Кроме докладчика слово было предоставлено начальнику отдела по экологии и природопользованию Администрации города Ангелине Савиной, главе администрации поселка Уралец Владимиру Лебедеву, депутату городской Думы Алексею Казаринову, начальнику правового управления Администрации города Владимиру Перегуду, начальнику отдела по работе с персоналом Администрации города Юрию Сергушеву, заместителю Главы Администрации города по экономике и финансам Андрею Ларину, горожанину Владиславу Воронину и управляющему Горнозаводским округом Андрею Смирнову. Выступающие высказали свои идеи относительно рассматриваемого документа и предложили участникам Публичных слушаний одобрить проект Решения и направить его в городскую Думу.

Тагильчане (при двух голосах «против» и одном воздержавшемся) рекомендовали депутатам принять Решение с учетом предложений граждан, внесенных на Публичных слушаниях. Окончательно новые поправки в Устав города будут рассмотрены на очередном заседании городской Думы, которое намечено на 26 февраля 2009 года.

#Общество
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