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Posted 20 февраля 2009, 18:59

Published 20 февраля 2009, 18:59

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

50 тысяч свердловчан выиграли в лотереи

20 февраля 2009, 18:59
50 тысяч свердловчан выиграли в лотереи

В Свердловской области живут 18 миллиардеров и 50 тысяч везунчиков. Таковы итоги декларационной кампании Свердловской налоговой инспекции. Как сообщила начальник отдела налогообложения физических лиц Лидия Исаева, один свердловчанин подал декларацию с самой большой в этом году суммой доходов – более 30 миллиардов рублей. Еще 17 человек задекларировали доходы свыше одного миллиарда, сообщает Накануне.Ру. Такие доходы люди смогли получить, работая в сфере ценных бумаг и фондового рынка. Около 50 тысяч свердловчан по данным налоговой службы, в 2008 году получили выигрыши в лотерею или азартные игры. Максимальная сумма таких выигрышей - 1 миллион рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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