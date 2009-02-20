50 тысяч свердловчан выиграли в лотереи

В Свердловской области живут 18 миллиардеров и 50 тысяч везунчиков. Таковы итоги декларационной кампании Свердловской налоговой инспекции. Как сообщила начальник отдела налогообложения физических лиц Лидия Исаева, один свердловчанин подал декларацию с самой большой в этом году суммой доходов – более 30 миллиардов рублей. Еще 17 человек задекларировали доходы свыше одного миллиарда, сообщает Накануне.Ру. Такие доходы люди смогли получить, работая в сфере ценных бумаг и фондового рынка. Около 50 тысяч свердловчан по данным налоговой службы, в 2008 году получили выигрыши в лотерею или азартные игры. Максимальная сумма таких выигрышей - 1 миллион рублей.