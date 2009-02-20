Нас ждут холодные ночи и теплые дни

Теплые дни и холодные ночи будут стоять на Урале всю эту неделю. Такую погоду обеспечит антициклон, установившийся в регионе в минувшие выходные. Как рассказала радиостанции Эхо-Москвы-Екатеринбург главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, днем воздух будет прогреваться до 0 градусов, а ночью ожидается ниже – 10-ти. А март, по долгосрочным прогнозам, в этом году будет обычным. Температура воздуха будет равна климатической норме, в дневные часы это примерно +3, +5 градусов. Ну а снежный покров начнет сходить после 10 марта.