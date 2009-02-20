Свердловские автомобилисты могут снова остаться без госномеров

Конкурс на закупкуавтомобильных номеров региональная ГИБДД вместо декабря, какпланировалось, провела только несколько дней назад. Поэтому специалистыпрогнозируют повтор прошлогодней ситуации. Напомню, весной 2008 годаработа РЭО областного ГИБДД была парализована из-за отсутствия бланкови регистрационных номерных знаков. Однако с этим прогнозом не согласныв самой ГИБДД. «Номера пока есть, и они не кончатся. По сравнению спрошлым годом, в три раза снизилось количество регистрирующихся», -прокомментировала заявление правозащитников сотрудница пресс-службыобластного ГИБДД Татьяна Бердникова.