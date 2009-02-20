В Свердловской области будут оптимизировать работу чиновников

В Свердловской области будут оптимизирвоать работу чиновников. По словам председателя правительства Виктора Кокшарова, в области работает шесть тысяч 890 госслужащих. Их численность увеличилась в 2008 году на 367 человек из-за передачи на уровень региона ряда полномочий с федерального уровня. Численность муниципальных служащих превышает плановую на одну тысячу 660 человек. Соответственно и расход средств на их содержание из местных бюджетов выше норматива на 2%, сообщает Накануне.Ру. Виктор Кокшаров предложил всем членам правительства не увеличивать численность сотрудников своих ведомств, перевести часть подразделений в разряд автономных учреждений, а также сократить документооборот и перейти на его электронную форму. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил всем министрам проанализировать, какие функции можно переложить с плеч государства на другие структуры.