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Posted 25 февраля 2009, 10:52

Published 25 февраля 2009, 10:52

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Вагоносборочный конвейер будет работать всего неделю

25 февраля 2009, 10:52

Уралвагонзавод возобновил вагоносборочное производство. Конвейер ожилпосле вынужденных каникул, которые продолжались с 5-го февраля. Правда,работать он будет всего неделю. Как сообщил нам начальник управленияинформации и связи с общественностью УВЗ Борис Минеев, вагоностроителямпредстоит изготовить полувагоны по контракту с 1-й грузовой компанией –это дочернее предприятие РЖД. Но в начале марта вагоносборочныйконвейер вновь будет остановлен, а люди снова уйдут в отпуск, отметилБорис Минеев. Если в марте не удастся решить вопрос с контрактами, напредприятии могут начаться увольнения.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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