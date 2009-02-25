Вагоносборочный конвейер будет работать всего неделю

Уралвагонзавод возобновил вагоносборочное производство. Конвейер ожилпосле вынужденных каникул, которые продолжались с 5-го февраля. Правда,работать он будет всего неделю. Как сообщил нам начальник управленияинформации и связи с общественностью УВЗ Борис Минеев, вагоностроителямпредстоит изготовить полувагоны по контракту с 1-й грузовой компанией –это дочернее предприятие РЖД. Но в начале марта вагоносборочныйконвейер вновь будет остановлен, а люди снова уйдут в отпуск, отметилБорис Минеев. Если в марте не удастся решить вопрос с контрактами, напредприятии могут начаться увольнения.