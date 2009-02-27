Банда подростков совершила 2 налета

Банда юных разбойников задержана на Вагонке. За ночь трое парней успели совершить два разбойных нападения и взять заложника. В час ночи они ворвались в неблагополучную квартиру на улице Зари, в которой живут инвалиды. Преступники избили битой хозяина квартиры и, угрожая ножом, заставили пойти с ними на второй разбой. Налетчики планировали наведаться к знакомому заложника. Но план не удалось реализовать – мужчина к которому они отправились, тоже инвалид и просто не смог впустить преступников в квартиру. Тогда они выломали дверь и принялись избивать хозяина, требуя деньги и сотовый телефон. Шум драки услышали соседи и вызвали милицию. Парней задержали на месте. Двое из них оказались несовершеннолетними. Третьему 19 лет. 104,7 FM