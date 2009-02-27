Частникам разрешать торговать на привокзальной площади и на рынках

Уличная торговля в этом году, особенно весной и летом значительно вырастет, считают в муниципалитете. Тагильчане и селяне в условиях кризиса будут стремиться заработать на своих сотках и приусадебном хозяйстве. Поэтому городские власти уже сейчас думают, как упорядочить частную торговлю. Ведь, к примеру, мясо и молоко, продающиеся бесконтрольно, могут быть опасны. Муниципалитет готов предоставить места потенциальным продавцам. Сейчас, как отметил заместитель главы города Юрий Кузнецов, обсуждаются варианты на Привокзальной площади и на территории действующих рыночных комплексов. 104,7 FM