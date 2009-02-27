Ипотечные заемщики, попавшие в трудную ситуацию, не могут получить помощь АИЖК

Механизм реструктуризации ипотечных кредитов, объявленный АИЖК как помощь заёмщикам, попавшим в трудную ситуацию, пока не работает. Об этом сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на финансистов. По словам начальника отдела кредитования САИЖК Людмилы Дмитриевой, агентство собрало 80 обращений свердловских заемщиков, из них 27 отправлены в Москву на рассмотрение. Получен положительный ответ лишь по одному случаю. Но сделка пока не проведена. 104,7 FM