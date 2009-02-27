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Posted 27 февраля 2009, 08:24

Published 27 февраля 2009, 08:24

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

На Уралхимпласте выбрали лучших аппаратчиков

27 февраля 2009, 08:24
На «Уралхимпласте» прошел конкурс профмастерства аппаратчиков химического производства. Как отмечает пресс-служба предприятия, участие в нем приняли 14 специалистов компании. Первое место занял аппаратчик цеха формалина Александр Савватин, второе – представительница цеха ортокрезола Галина Минаева, третье – представитель цеха параформа и смол Алексей Кузнецов. Призеры получат премию – 5, 4 и 3 тысячи рублей соответственно. Кроме того, аппаратчики будут представлять Уралхимпласт на городском конкурсе «Рабочий года-2009». 104,7 FM
#Общество
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