На Уралхимпласте выбрали лучших аппаратчиков

На «Уралхимпласте» прошел конкурс профмастерства аппаратчиков химического производства. Как отмечает пресс-служба предприятия, участие в нем приняли 14 специалистов компании. Первое место занял аппаратчик цеха формалина Александр Савватин, второе – представительница цеха ортокрезола Галина Минаева, третье – представитель цеха параформа и смол Алексей Кузнецов. Призеры получат премию – 5, 4 и 3 тысячи рублей соответственно. Кроме того, аппаратчики будут представлять Уралхимпласт на городском конкурсе «Рабочий года-2009». 104,7 FM