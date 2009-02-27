НТМК выплачивает зарплату работникам без задержек

Нижнетагильский металлургический комбинат работает в режиме строгой экономии. По словам управляющего директора предприятия Алексея Кушнарева, часть мощностей пришлось остановить, чтобы сохранить рентабельность производства. Высвобожденных людей задействуют на других работах. Некоторые отправлены в отпуск с сохранением 23 заработной платы. А вот под увольнение попали работники, нарушающие трудовую дисциплину. При этом, Алексей Кушнарев уверен, что если в марте появятся новые заказы, комбинат будет готов быстро нарастить производство. В целом сегодняшнюю ситуацию управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев оценивает как нормальную. Сегодня на комбинате нет задержек по зарплате. Выполняются основные социальные программы. И, что самое главное – появляются заказы. 104,7 FM