Областные парламентарии увеличили региональный бюджет на 7 миллиардов

Posted 27 февраля 2009, 08:24
Published 27 февраля 2009, 08:24
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Депутаты Облдумы внесли поправки в бюджет области, увеличив егодоходную часть на семь миллиардов рублей. Теперь размер бюджета на 2009год равен 115 миллиардам рублей. Поправки предусматривают увеличениебюджета в основном за счет федеральных средств. Меньшую часть составилиостатки прошлогоднего бюджета. Из-за кризиса ожидается сокращениебюджета, оно запланировано на апрель-май, - сообщает «УралИнформБюро».
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