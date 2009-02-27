Областные парламентарии увеличили региональный бюджет на 7 миллиардов

Депутаты Облдумы внесли поправки в бюджет области, увеличив егодоходную часть на семь миллиардов рублей. Теперь размер бюджета на 2009год равен 115 миллиардам рублей. Поправки предусматривают увеличениебюджета в основном за счет федеральных средств. Меньшую часть составилиостатки прошлогоднего бюджета. Из-за кризиса ожидается сокращениебюджета, оно запланировано на апрель-май, - сообщает «УралИнформБюро».