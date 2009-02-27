Резервное родильное отделение откроют в Нижнем Тагиле.

Дело в том, что оба действующих роддома уже 2 года работают без тщательной санитарной обработки. Это может привести к групповой заболеваемости рожениц и младенцев. Накануне министр здравоохранения области Владимир Климин предупредил руководителей о персональной ответственности, если дезинфекция и санобработка роддомов не будет проведена. Глава города Валентина Исаева дала медикам неделю на подготовку к открытию резервного родильного отделения. А ввод нового перинатального центра затягивается. По словам главы города Валентины Исаевой, даже при стопроцентном финансировании не хватает еще 200 миллионов рублей. Поэтому перинатальный центр может не открыться. 104,7 FM