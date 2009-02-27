«Сухопутный» пароход Черепановы создали 175 лет назад

175 лет назад на Нижнетагильском заводе построили первый паровоз. Точная дата не известна, но год – 1834. Тогда крепостными Ефимом Черепановым и его сыном Мироном был создан первый русский паровоз. Это стало вершиной их творчества, отмечается на сайте ntagil.ru. В «Горном журнале» тогда сообщили: «Сухопутный» пароход, ими устроенный, ходит в обе стороны на длине 400 сажен по колёсопроводам и возит более 200 пудов тяжести со скоростью от 12 до 15 вёрст в час». А вот свидетельство очевидца первого рейса паровоза Черепановых: «В тот день на Выйское поле шли люди и становились вдоль линии чугунных колёсопроводов. Тяжёлые заводские ворота открылись, и вскоре появился сухопутный пароход – машина невиданная, ни на что не похожая, с высокой дымящейся трубой, сверкающей начищенными бронзовыми частями. На площадке у рукояток стоял Мирон Черепанов. А в 1836-м под руководством Черепановых построили чугунную дорогу от Выйского завода до Медного рудника. 104,7 FM