Узкоколейная дорога до Висимо-Уткинска может быть восстановлена

Между тем, одна из достопримечательностей Нижнего Тагила – узкоколейная дорога, может быть восстановлена. Во всяком случае, этого хочет губернатор Эдуард Россель. По ней могли бы катать туристов. Узкоколейка может обслуживать туристические потоки на гору Белая, в Висим и Висимо-Уткинск. Узкоколейка была построена в 1897-м году. По ней возили руду, лес, пассажиров и почту. Сначала ее протяженность была 64 километра. Время в пути составляло 12 часов. Золотые времена дорога пережила в 60-е, 70-е годы прошлого века. Ею тогда охотно пользовались тагильчане, чьи сады располагались вдоль железнодорожного полотна. Но в конце 90-х годов дорогу закрыли. Музей-заповедник разрабатывал программу восстановления узкоколейки. В частности, по этому проекту планировалось возить туристов на черепановском поезде от музея-завода до станции Горбуново. 104,7 FM