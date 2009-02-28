6 миллионов рублей потратит муниципалитет на сдерживание туберкулеза

На учете в противотуберкулезном диспансере сегодня состоят более 1,5тысяч тагильчан. 68 из них – это бездомные. На территории города 673семейно-квартирных очага туберкулеза. Сдержать распространение этогосерьезного заболевания, призвана специальная муниципальная программа.13 медицинских учреждений города в последние годы получили новыерентген-диагностические комплексы и крупно-кадровые флюорографы. Наденьги местного бюджета специальное оборудование приобрели вполиклинику центральной городской больницы № 1, детскую центральнуюгородскую больницу и центральную городскую больницу № 4. В 2008 на 10%больше тагильчан, прошли профилактические флюорографические осмотры. Нои сделать предстоит еще очень много. В частности, планируетсясовершенствовать раннюю диагностику. Финансирование программы составитпочти 30 миллионов рублей. 6 миллионов потратят уже в этом году.