Аборты в Нижнем Тагиле стали делать реже. Если в 2006-м годутагильчанки сделали 6 064, то в 2008-м уже 5 324. В целом, в последниегоды в Нижнем Тагиле отмечается рост рождаемости и существенноеснижение младенческой смертности. Связывают это, в том числе и среализацией муниципальной программы «Охрана материнства и детства». Наее реализацию с учетом реконструкции перинатального центра истроительства детской многопрофильной больницы за 3 года направленопочти 647 миллионов рублей.