TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Аборты в Нижнем Тагиле стали делать реже

28 февраля 2009, 10:36
На реализацию программы с учетом реконструкции перинатального центра и строительства детской многопрофильной больницы за 3 года направлено почти 647 миллионов рублей.

Аборты в Нижнем Тагиле стали делать реже. Если в 2006-м годутагильчанки сделали 6 064, то в 2008-м уже 5 324. В целом, в последниегоды в Нижнем Тагиле отмечается рост рождаемости и существенноеснижение младенческой смертности. Связывают это, в том числе и среализацией муниципальной программы «Охрана материнства и детства». Наее реализацию с учетом реконструкции перинатального центра истроительства детской многопрофильной больницы за 3 года направленопочти 647 миллионов рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34