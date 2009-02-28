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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Для "живой статуи" в центре Лондона ищут 2400 добровольцев

28 февраля 2009, 10:36
Они должны помочь создать уникальную "живую скульптуру", которая будет стоять в центре Лондона, на Трафальгарской площади, в течение ста дней, с 6 июля по 14 октября 2009 года.

Британский скульптор Энтони Гормли объявил о наборе более 2400добровольцев. Они должны помочь создать ему уникальную "живуюскульптуру", которая будет стоять в центре Лондона, на Трафальгарскойплощади, в течение ста дней, с 6 июля по 14 октября 2009 года. Каждыйжелающий поучаствовать в арт-проекте "Один и другой" должен будетвзобраться на пустующий четвертый пьедестал на Трафальгарской площади ипровести на нем один час, по прошествии которого его сменит следующийдоброволец, и так далее. При этом каждый участник сможет делать напостаменте все, что ему заблагорассудится.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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