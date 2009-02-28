Локомотивные бригады проходят реабилитацию в современном центре

Posted 28 февраля 2009, 10:36
Published 28 февраля 2009, 10:36
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На реабилитацию локомотивных бригад Нижнетагильского отделенияСвердловской железной дороги направлено почти 2 миллиона рублей. Впрошлом году плановую реабилитацию прошли 144 машиниста и помощникамашиниста трех локомотивных депо отделения. Как сообщила главный врачреабилитационного центра Ирина Владимирова, после прохожденияреабилитационного курса на 40% снижается количество больничных листов.
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