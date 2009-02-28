Локомотивные бригады проходят реабилитацию в современном центре

На реабилитацию локомотивных бригад Нижнетагильского отделенияСвердловской железной дороги направлено почти 2 миллиона рублей. Впрошлом году плановую реабилитацию прошли 144 машиниста и помощникамашиниста трех локомотивных депо отделения. Как сообщила главный врачреабилитационного центра Ирина Владимирова, после прохожденияреабилитационного курса на 40% снижается количество больничных листов.