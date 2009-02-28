"Первым псом" Америки станет португальская водная собака. Об этом винтервью журналу "Пипл" рассказала супруга главы США Мишель Обама. Поеё словам, главным критерием при выборе домашнего любимца былоотсутствие аллергической реакции на животное у старшей президентскойдочери Малии. Собака появится в Белом доме после пасхальных каникул.Добавим, что домашние животные американских лидеров обычно лишьнемногим уступают в популярности своим хозяевам. Так, например, у котаБилла Клинтона Сокса был даже собственный Фан-клуб.