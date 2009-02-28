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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

"Первым псом" Америки станет португальская водная собака

28 февраля 2009, 10:36
Домашние животные американских лидеров обычно лишь немногим уступают в популярности своим хозяевам. Так, например, у кота Билла Клинтона Сокса был даже собственный Фан-клуб.

"Первым псом" Америки станет португальская водная собака. Об этом винтервью журналу "Пипл" рассказала супруга главы США Мишель Обама. Поеё словам, главным критерием при выборе домашнего любимца былоотсутствие аллергической реакции на животное у старшей президентскойдочери Малии. Собака появится в Белом доме после пасхальных каникул.Добавим, что домашние животные американских лидеров обычно лишьнемногим уступают в популярности своим хозяевам. Так, например, у котаБилла Клинтона Сокса был даже собственный Фан-клуб.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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