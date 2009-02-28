Симпсоны стали самым длинным мультсериалом

«Симпсоны» стали самым «долгоиграющим» сериалом на американскомтелевидении. Телеканал FOX приобретет еще два сезона популярногомультсериала который таким образом к 2011 году будет идти 22 сезонаподряд, сообщает ДжастМедиа.«Симпсоны, созданные режиссером Мэттом Гронингом, уже стали самымдлинным мультсериалом и удостоились 24 наград Emmy – напоминает«Лента.ру»