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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Симпсоны стали самым длинным мультсериалом

28 февраля 2009, 10:36
Телеканал FOX приобретет еще два сезона популярного мультсериала который таким образом к 2011 году будет идти 22 сезона подряд, сообщает ДжастМедиа.

«Симпсоны» стали самым «долгоиграющим» сериалом на американскомтелевидении. Телеканал FOX приобретет еще два сезона популярногомультсериала который таким образом к 2011 году будет идти 22 сезонаподряд, сообщает ДжастМедиа.«Симпсоны, созданные режиссером Мэттом Гронингом, уже стали самымдлинным мультсериалом и удостоились 24 наград Emmy – напоминает«Лента.ру»

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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