Стоматологическую помощь детям будут совершенствовать

Совершенствовать систему стоматологической помощи детям намерены вНижнем Тагиле. Со следующего года начнет реализовываться специальнаямуниципальная программа. Планируется восстановить работу «уголковгигиены», обеспечить поликлиники квалифицированными кадрами исовременным диагностическим оборудованием. Также в планах - ремонт двухдетских кабинетов в стоматологической поликлинике №3 и приобрести дварабочих места стоматолога на сумму 1 миллион двести тысяч рублей.Помимо поликлиник, решено лицензировать зубоврачебные кабинеты в восьмишколах города.