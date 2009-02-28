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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Стоматологическую помощь детям будут совершенствовать

28 февраля 2009, 10:36
Помимо поликлиник, решено лицензировать зубоврачебные кабинеты в восьми школах города.

Совершенствовать систему стоматологической помощи детям намерены вНижнем Тагиле. Со следующего года начнет реализовываться специальнаямуниципальная программа. Планируется восстановить работу «уголковгигиены», обеспечить поликлиники квалифицированными кадрами исовременным диагностическим оборудованием. Также в планах - ремонт двухдетских кабинетов в стоматологической поликлинике №3 и приобрести дварабочих места стоматолога на сумму 1 миллион двести тысяч рублей.Помимо поликлиник, решено лицензировать зубоврачебные кабинеты в восьмишколах города.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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