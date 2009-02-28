Свердловская область стоит на пороге большой парламентской реформы

Posted 28 февраля 2009, 10:37
Published 28 февраля 2009, 10:37
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Система среднеуральской власти может измениться до неузнаваемости. Какзаявил "Уралинформбюро" депутат Облдумы от ЛДПР Юрий Баланов, к этомувремени планируется разработать и принять новую редакцию Уставаобласти. Поправки, в том числе, отменят принцип ротации в Облдуме. Внастоящее время в палате работает 28 депутатов. Каждые 2 годапереизбирается половина народных избранников. Ожидается, что срокаполномочий избранных в 2006 году депутатов продлят до 2012 года. В этомслучае, через 3 года думский состав обновится полностью и будет избранна 5 лет. Помимо этого, ЛДПР будет настаивать на ликвидации Палатыпредставителей.
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