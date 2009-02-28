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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В загранпаспорта нужно будет вклеивать фотографии младенцев

28 февраля 2009, 10:36
В пресс-службе подчеркнули, что в ранее выданные загранпаспорта, срок действия которых не истек, фотографии детей вклеивать не нужно, — они будут действительны до окончания срока действия.

Россияне, оформляющие загранпаспорт, должны будут вклеивать в этотдокумент фото детей, в том числе, младенцев. Об этом сообщилруководитель пресс-центра Федеральной миграционной службы КонстантинПолторанин. Изменения вступят в силу только с момента опубликования в«Российской газете». «Это нововведение касается только загранпаспортов,которые будут оформляться после вышеупомянутой публикации в «Российскойгазете», — уточнил Константин Полторанин. В пресс-службе подчеркнули,что в ранее выданные загранпаспорта, срок действия которых не истек,фотографии детей вклеивать не нужно, — они будут действительны доокончания срока действия.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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