В загранпаспорта нужно будет вклеивать фотографии младенцев

Россияне, оформляющие загранпаспорт, должны будут вклеивать в этотдокумент фото детей, в том числе, младенцев. Об этом сообщилруководитель пресс-центра Федеральной миграционной службы КонстантинПолторанин. Изменения вступят в силу только с момента опубликования в«Российской газете». «Это нововведение касается только загранпаспортов,которые будут оформляться после вышеупомянутой публикации в «Российскойгазете», — уточнил Константин Полторанин. В пресс-службе подчеркнули,что в ранее выданные загранпаспорта, срок действия которых не истек,фотографии детей вклеивать не нужно, — они будут действительны доокончания срока действия.