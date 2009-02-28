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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Владимир Смирнов остался ректором педакадемии еще на 5 лет

28 февраля 2009, 10:36
Определяли главу академии путём закрытого голосования. Участвовало в голосовании 120 делегатов. 118 проголосовали за, 2 – против.

Владимир Смирнов остался ректором педакадемии еще на 5 лет. Профессор,доктор педагогических наук, Владимир Смирнов возглавляет крупнейший ВУЗТагила уже 20 лет. Выборы ректора в социально-педагогической академиисостоялись 26 февраля. Кандидатов на ректорское кресло было трое. ЭтоВладимир Смирнов и два его заместителя: проректор по научной работе,доцент, кандидат педагогических наук Сергей Ноздрин и проректор поучебно-методической работе, доцент, кандидат педагогических наукЛюдмила Филатова. Но два последних кандидата сняли с себя кандидатскиеполномочия в пользу Владимира Смирнова. Выбирали ректора на конференциитрудового коллектива. Со стороны студентов в выборах приняли участиестуденческие деканы и студсовет. Определяли главу академии путёмзакрытого голосования. Участвовало в голосовании 120 делегатов. 118проголосовали за, 2 – против.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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