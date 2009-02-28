Владимир Смирнов остался ректором педакадемии еще на 5 лет. Профессор,доктор педагогических наук, Владимир Смирнов возглавляет крупнейший ВУЗТагила уже 20 лет. Выборы ректора в социально-педагогической академиисостоялись 26 февраля. Кандидатов на ректорское кресло было трое. ЭтоВладимир Смирнов и два его заместителя: проректор по научной работе,доцент, кандидат педагогических наук Сергей Ноздрин и проректор поучебно-методической работе, доцент, кандидат педагогических наукЛюдмила Филатова. Но два последних кандидата сняли с себя кандидатскиеполномочия в пользу Владимира Смирнова. Выбирали ректора на конференциитрудового коллектива. Со стороны студентов в выборах приняли участиестуденческие деканы и студсовет. Определяли главу академии путёмзакрытого голосования. Участвовало в голосовании 120 делегатов. 118проголосовали за, 2 – против.