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Posted 28 февраля 2009, 10:36

Published 28 февраля 2009, 10:36

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Воспитанники детских домов бегали в противогазах и собирали автоматы

28 февраля 2009, 10:36
Командам из 6 юношей и 2 девушек придётся бежать лыжную эстафету, разбирать и собирать автомат, метать гранату, стрелять из винтовки и бегать в противогазах.

На лыжной базе «Уралец» будет проходить военно-спортивная эстафета,посвященная Дню защитника Отечества. В ней примут участие команды 1-гои 6-го детских домов Нижнего Тагила, а также воспитанники Качканарскогодетского дома. Соревнования проводятся по инициативе молодежи «НТМК» врамках программы «Евраза» по корпоративному волонтерству. Командам из 6юношей и 2 девушек придётся бежать лыжную эстафету, разбирать исобирать автомат, метать гранату, стрелять из винтовки и бегать впротивогазах.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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