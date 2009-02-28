Воспитанники детских домов бегали в противогазах и собирали автоматы

На лыжной базе «Уралец» будет проходить военно-спортивная эстафета,посвященная Дню защитника Отечества. В ней примут участие команды 1-гои 6-го детских домов Нижнего Тагила, а также воспитанники Качканарскогодетского дома. Соревнования проводятся по инициативе молодежи «НТМК» врамках программы «Евраза» по корпоративному волонтерству. Командам из 6юношей и 2 девушек придётся бежать лыжную эстафету, разбирать исобирать автомат, метать гранату, стрелять из винтовки и бегать впротивогазах.