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Posted 2 марта 2009, 11:49

Published 2 марта 2009, 11:49

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Автовладелец, будь бдителен! – призывают милиционеры

2 марта 2009, 11:49
Об угоне за 10 секунд и электронных средствах взлома расскажут автолюбителям милиционеры.

Акцию «Автовладелец, будь бдителен!» проводят до конца года сотрудники нижнетагильского УВД. Специалисты УВД подсчитали, что профессиональному угонщику достаточно 10 секунд для того, чтобы разбить стекло, отключить сигнализацию и скрыться на похищенном автомобиле. Сотрудниками милиции были выпущены памятки с информацией о всевозможных способах краж и мерах безопасности, а также контактными телефонами отделов милиции, куда следует обращаться в случае угона. Памятки распространяются в зонах движения автотранспорта, на стоянках, во дворах и гаражных кооперативах.

#Общество
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