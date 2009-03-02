Автовладелец, будь бдителен! – призывают милиционеры

Акцию «Автовладелец, будь бдителен!» проводят до конца года сотрудники нижнетагильского УВД. Специалисты УВД подсчитали, что профессиональному угонщику достаточно 10 секунд для того, чтобы разбить стекло, отключить сигнализацию и скрыться на похищенном автомобиле. Сотрудниками милиции были выпущены памятки с информацией о всевозможных способах краж и мерах безопасности, а также контактными телефонами отделов милиции, куда следует обращаться в случае угона. Памятки распространяются в зонах движения автотранспорта, на стоянках, во дворах и гаражных кооперативах.