Депутатами гордумы стали Елена Емельянова и Алексей Пырин

В 12-м округе депутатом избрана Елена Емельянова. За нее отдали голоса более 68% избирателей. В 27-м округе депутатом избран Алексей Пырин, он набрал почти 62% голосов. Оба были выдвинуты местным отделением ВПП «Единая Россия». Как отметила председатель городской избирательной комиссия Лидия Брызгалова, день голосования прошел организованно, ни одного заявления от граждан на какие-либо нарушения не поступило. При этом выбрать депутата в 12 округе пришли 18,5% от общего числа избирателей округа. В 27 округе явка составила чуть более 16%. На этой неделе городская избирательная комиссия вручит вновь избранным депутатам удостоверения.