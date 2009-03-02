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Posted 2 марта 2009, 11:49

Published 2 марта 2009, 11:49

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Депутатами гордумы стали Елена Емельянова и Алексей Пырин

2 марта 2009, 11:49
1 марта состоялись дополнительные выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы по 12 и 27 округам.

В 12-м округе депутатом избрана Елена Емельянова. За нее отдали голоса более 68% избирателей. В 27-м округе депутатом избран Алексей Пырин, он набрал почти 62% голосов. Оба были выдвинуты местным отделением ВПП «Единая Россия». Как отметила председатель городской избирательной комиссия Лидия Брызгалова, день голосования прошел организованно, ни одного заявления от граждан на какие-либо нарушения не поступило. При этом выбрать депутата в 12 округе пришли 18,5% от общего числа избирателей округа. В 27 округе явка составила чуть более 16%. На этой неделе городская избирательная комиссия вручит вновь избранным депутатам удостоверения.

#Политика
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