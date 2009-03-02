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Posted 2 марта 2009, 11:49

Published 2 марта 2009, 11:49

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Кризис - время делать свой бизнес!

2 марта 2009, 11:49
Открывать свое дело даже на фоне кризиса может быть прибыльно. Главное – выбрать правильное направление.

Так считает президент Союза малого и среднего бизнеса по Свердловской области Анатолий Филиппенков, сообщает Накануне.Ру. Сегодня очень перспективно сельскохозяйственное направление. Сюда относятся и производство продуктов питания, а также упаковочных материалов, и сфера переработки, советует Анатолий Филиппенков. Ситуация на крупных предприятиях, занимающихся производством продуктов питания, ухудшается. Объемы производства продукции падает, при этом, из-за снижения покупательской способности многие супермаркеты не могут реализовать закупленный товар в рамках срока годности. На этом фоне малые предприятия выигрывают менее дорогим товаром, но производимым стабильно и небольшими партиями, что гарантирует спрос и со стороны магазинов и со стороны покупателей. Анатолий Филиппенков также отметил, что в настоящее время не изменилась ситуация на рынке автосервиса. При этом президент Союза отметил, что кризис в первую очередь удрал по металлургии и по строительству. По его словам, 80% малых предприятий в металлургии заморожены или слабо функционируют. Такая же ситуация наблюдается в строительстве. В целом, ситуация в сфере малого бизнеса, по мнению Филиппенкова, начнет улучшаться уже через год.

#Общество
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