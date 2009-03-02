Кризис - время делать свой бизнес!

Так считает президент Союза малого и среднего бизнеса по Свердловской области Анатолий Филиппенков, сообщает Накануне.Ру. Сегодня очень перспективно сельскохозяйственное направление. Сюда относятся и производство продуктов питания, а также упаковочных материалов, и сфера переработки, советует Анатолий Филиппенков. Ситуация на крупных предприятиях, занимающихся производством продуктов питания, ухудшается. Объемы производства продукции падает, при этом, из-за снижения покупательской способности многие супермаркеты не могут реализовать закупленный товар в рамках срока годности. На этом фоне малые предприятия выигрывают менее дорогим товаром, но производимым стабильно и небольшими партиями, что гарантирует спрос и со стороны магазинов и со стороны покупателей. Анатолий Филиппенков также отметил, что в настоящее время не изменилась ситуация на рынке автосервиса. При этом президент Союза отметил, что кризис в первую очередь удрал по металлургии и по строительству. По его словам, 80% малых предприятий в металлургии заморожены или слабо функционируют. Такая же ситуация наблюдается в строительстве. В целом, ситуация в сфере малого бизнеса, по мнению Филиппенкова, начнет улучшаться уже через год.