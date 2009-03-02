Медучреждения будут экономить на электричестве, транспорте и госпитализации больных

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, будут жестко регулироваться объемы госпитальной медпомощи. Теперь пациент сможет попасть на больничную койку только по показаниям врача. Если пациенту подходят стационарзамещающие технологии, он получит именно такое лечение. Также медики станут на коммунальных услугах и автотранспорте. К тому же будет сокращен административно-управленческий аппарат.