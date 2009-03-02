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Posted 2 марта 2009, 11:49

Published 2 марта 2009, 11:49

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Опыт Тагила по соцподдержке ветеранов и пенсионеров будет использоваться в других городах

2 марта 2009, 11:49
Такую рекомендацию внёс управляющий Горнозаводским округом Андрей Смирнов.

В настоящее время в Нижнем Тагиле проживают почти 110 тысяч пенсионеров. Среди тагильчан есть инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, узники лагерей, труженики тыла и ветераны труда. В городе действует 302 Совета ветеранов, в том числе один городской и три районных. Пенсионерам выплачивается материальная помощь, даются субсидии на оплату коммунальных платежей. 212 миллионов рублей в ближайшие 2 года будет направлено на реализациюмуниципальной целевой программы «Старшее поколение» Часть из этих средств пойдет на оплату проездных билетов на общественный транспорт для пенсионеров, не пользующихся областными и федеральными льготами.

#Общество
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