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Posted 2 марта 2009, 10:39

Published 2 марта 2009, 10:39

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Руководители управляющих компаний встретились в мэрии

2 марта 2009, 10:39
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела рабочее совещание с руководителями управляющих компаний.

В частности, на нем директор службы правовых отношений СветланаМалинина сообщила участникам встречи о работе своей структуры в январе2009 года. Она рассказала о сборах платы за найм жилья, работе пообращениям тагильчан, связанным с предоставлением льгот и приватизациейжилых помещений, претензионной деятельности службы по просроченнымплатежам, предоставлении субсидий населению, проводимых мероприятиях попереводу помещений из жилого в нежилой фонд и их перепланировке,регистрации граждан.

Также на совещании мэр обсудила с руководителями управляющих компанийвопросы, касающиеся ревизии пустующих (незаселенных) квартир натерритории города, отселения людей из аварийного жилья, обслуживанияжилищного фонда в весенний период.

Следующее совещание Главы города с руководителями управляющих компаний Валентина Исаева запланировала на 10 марта 2009 года.

#Общество
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