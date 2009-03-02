Руководители управляющих компаний встретились в мэрии

В частности, на нем директор службы правовых отношений СветланаМалинина сообщила участникам встречи о работе своей структуры в январе2009 года. Она рассказала о сборах платы за найм жилья, работе пообращениям тагильчан, связанным с предоставлением льгот и приватизациейжилых помещений, претензионной деятельности службы по просроченнымплатежам, предоставлении субсидий населению, проводимых мероприятиях попереводу помещений из жилого в нежилой фонд и их перепланировке,регистрации граждан.