Руководители управляющих компаний встретились в мэрии

Posted 2 марта 2009, 10:39
Published 2 марта 2009, 10:39
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В частности, на нем директор службы правовых отношений СветланаМалинина сообщила участникам встречи о работе своей структуры в январе2009 года. Она рассказала о сборах платы за найм жилья, работе пообращениям тагильчан, связанным с предоставлением льгот и приватизациейжилых помещений, претензионной деятельности службы по просроченнымплатежам, предоставлении субсидий населению, проводимых мероприятиях попереводу помещений из жилого в нежилой фонд и их перепланировке,регистрации граждан.
Также на совещании мэр обсудила с руководителями управляющих компанийвопросы, касающиеся ревизии пустующих (незаселенных) квартир натерритории города, отселения людей из аварийного жилья, обслуживанияжилищного фонда в весенний период.
Следующее совещание Главы города с руководителями управляющих компаний Валентина Исаева запланировала на 10 марта 2009 года.