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Posted 2 марта 2009, 11:49

Published 2 марта 2009, 11:49

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Уралвагонзавод включается в программу занятости

2 марта 2009, 11:49
27 февраля УВЗ посетили руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций и директор государственной службы занятости населения Свердловской области Вячеслав Кривель.

В феврале 11670 работников УВЗ находились в вынужденных отпусках. С первого марта в вынужденные отпуска предприятие отправит ещё 11000 человек. Причина – недостаточная загрузка вагонного конвейера. Заместитель генерального директора корпорации Владимир Щелоков сообщил, что предприятие готово участвовать в областной программе поддержки занятости населения и организовать обучение и переподготовку рабочих, специалистов и менеджеров по востребованным профессиям. Для этого на заводе есть необходимое оборудование, кадры, есть лицензия на образовательную деятельность. Сегодня предприятие готово взять на себя обучение 1000 человек.

#Общество
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