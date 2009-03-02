Уралвагонзавод включается в программу занятости

В феврале 11670 работников УВЗ находились в вынужденных отпусках. С первого марта в вынужденные отпуска предприятие отправит ещё 11000 человек. Причина – недостаточная загрузка вагонного конвейера. Заместитель генерального директора корпорации Владимир Щелоков сообщил, что предприятие готово участвовать в областной программе поддержки занятости населения и организовать обучение и переподготовку рабочих, специалистов и менеджеров по востребованным профессиям. Для этого на заводе есть необходимое оборудование, кадры, есть лицензия на образовательную деятельность. Сегодня предприятие готово взять на себя обучение 1000 человек.