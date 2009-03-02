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Posted 2 марта 2009, 10:52

Published 2 марта 2009, 10:52

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Нижнем Тагиле стартовал конкурс социальных проектов

2 марта 2009, 10:52
В Нижнем Тагиле прошел информационный семинар для некоммерческих общественных организаций «Социальное проектирование – ресурс взаимодействия власти и общества».

В нем приняли участие 55 представителей 29 объединений. На семинаребыло объявлено о конкурсе социальных проектов негосударственныхнекоммерческих организаций под девизом «Инициативы молодежи – на благоНижнего Тагила».

Конкурс проводится с 1 марта по 1 декабря 2009 года. Его основной цельюявляется привлечение общественности к решению задачсоциально-экономического развития города, стимулирование общественноймолодежной инициативы, поддержка социально значимых программ.

В конкурсе могут принять участие любые общественные организации,деятельность которых направлена на решение социальных общегородскихзадач. Заявки на предоставление гранта от городской администрации нареализацию социального проекта можно будет отправлять до 1 апреля 2009года.

Основное направление конкурса обусловлено девизом Дня города:«Инициативы молодежи на благо Нижнего Тагила». Для участия в нем могутбыть представлены социальные проекты в следующих номинациях: «Здоровымбыть модно», «Семейный клуб», «Ветеранам заботу молодых», «Молодежь –городу», «Окно в мир», «Праздник», «Культ культуры».

Всего на конкурс выставлены 12 грантов по 50 тысяч рублей каждый (всего 600 тыс. руб.).

#Общество
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