В Нижнем Тагиле стартовал конкурс социальных проектов

Posted 2 марта 2009, 10:52
Published 2 марта 2009, 10:52
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Updated Сегодня, 12:31
В нем приняли участие 55 представителей 29 объединений. На семинаребыло объявлено о конкурсе социальных проектов негосударственныхнекоммерческих организаций под девизом «Инициативы молодежи – на благоНижнего Тагила».
Конкурс проводится с 1 марта по 1 декабря 2009 года. Его основной цельюявляется привлечение общественности к решению задачсоциально-экономического развития города, стимулирование общественноймолодежной инициативы, поддержка социально значимых программ.
В конкурсе могут принять участие любые общественные организации,деятельность которых направлена на решение социальных общегородскихзадач. Заявки на предоставление гранта от городской администрации нареализацию социального проекта можно будет отправлять до 1 апреля 2009года.
Основное направление конкурса обусловлено девизом Дня города:«Инициативы молодежи на благо Нижнего Тагила». Для участия в нем могутбыть представлены социальные проекты в следующих номинациях: «Здоровымбыть модно», «Семейный клуб», «Ветеранам заботу молодых», «Молодежь –городу», «Окно в мир», «Праздник», «Культ культуры».
Всего на конкурс выставлены 12 грантов по 50 тысяч рублей каждый (всего 600 тыс. руб.).