Бывшего мэра Нижнего Тагила обвинили в халатности при создании сайта

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о нарушениях, допущенныхпри выделении бюджетных средств на создание интернет-сайта НижнегоТагила. По версии следствия, городские власти не проанализировализатраты на создание сайта перед тем, как объявить конкурс на выполнениеданной работы. Администрация постановила, что максимальная суммаконтракта может составить 6,2 миллиона рублей. На объявлениеоткликнулось ООО "Тандем", которое запросило за создание сайта 5миллионов 580 тысяч рублей. Городские власти согласились на эту цену иподписали соответствующие акты.