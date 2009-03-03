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Posted 3 марта 2009, 13:41

Published 3 марта 2009, 13:41

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Бывшего мэра Нижнего Тагила обвинили в халатности при создании сайта

3 марта 2009, 13:41
Бывшему мэру Нижнего Тагила Николаю Диденко предъявлено обвинение в халатности, сообщает 3 марта агентство "Интерфакс". Обсуждение на форуме

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о нарушениях, допущенныхпри выделении бюджетных средств на создание интернет-сайта НижнегоТагила. По версии следствия, городские власти не проанализировализатраты на создание сайта перед тем, как объявить конкурс на выполнениеданной работы. Администрация постановила, что максимальная суммаконтракта может составить 6,2 миллиона рублей. На объявлениеоткликнулось ООО "Тандем", которое запросило за создание сайта 5миллионов 580 тысяч рублей. Городские власти согласились на эту цену иподписали соответствующие акты.

В правоохранительных органах считают, что таким образом администрацияНижнего Тагила неэффективно распорядилась бюджетом. По информациигазеты "Коммерсант", эксперты оценивают проведенные "Тандемом" работыпо созданию и поддержке сайта в 200 тысяч рублей. Кстати, газете сталоизвестно, что эта компания до сих пор поддерживает сайт города.

Помимо дела о создании сайта, против Николая Диденко возбуждено дело осовершенной в 2006 году реализации муниципального имущества. По данным"Интерфакса", следователи предполагают, что доходы от сделки не былинаправлены в бюджет. В рамках этого дела Диденко впоследствии можетбыть предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Оба уголовных дела были заведены на бывшего мэра Нижнего Тагила в 2008году после прокурорской проверки. Вскоре после начала этой проверкиДиденко исключили из "Единой России".

По информации "Коммерсанта", Диденко оставил пост мэра осенью 2008года. Срок его полномочий истек, а участвовать в новой избирательнойкампании он отказался.

Источник: Лента.ru

#Мошенничество#Сайт#Общество
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