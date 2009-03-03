Прокуратура обязала власти Нижнего Тагила вывозить снег

Хотя председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин сообщил нам, что соответствующее постановление о местах складирования снега было подписано главным санитарным врачом города. Тем не менее, протест прокурора был удовлетворён. Теперь снег с тагильских улиц будет вывозиться на мусорные полигоны. Конечно, это будет дороже, ведь везти его придётся в три раза дальше, рассказал Анатолий Чусовитин. Но зато благодаря этому убьют двух зайцев. Снег, вывезенный на полигоны, растает и поможет обеспечить противопожарную безопасность. Стоит отметить, что только за минувшую зиму с улиц Нижнего Тагила на места складирования было вывезено свыше 15 тысяч тонн снега. А он содержит в себе вредные вещества, выбрасываемые автотранспортом, промышленными предприятиями, а также всевозможный бытовой мусор. Тем не менее Анатолий Чусовитин подчеркнул, что в нормативных документах не оговорено, что снег может являться вредным веществом.