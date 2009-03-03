Соблюдать пост можно даже во время путешествий

Для непостящихся пассажиров предлагается традиционное меню, включающее в себя мясные, рыбные и молочные блюда. А пассажиры "Уральских авиалиний" смогут поститься даже на борту самолетов, сообщает Накануне.Ру.Специальное постное питание на борту самолета можно будет выбрать на протяжении всего поста. Пассажир сможет заказать постное питание за сутки до вылета при покупке авиабилета на сайте или в кассе.