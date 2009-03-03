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Posted 3 марта 2009, 13:12

Published 3 марта 2009, 13:12

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Соблюдать пост можно даже во время путешествий

3 марта 2009, 13:12
Пресс-служба Свердловской магистрали сообщает, что в дни Великого поста в вагонах-ресторанах и в вагонах повышенной комфортности поездов дальнего следования пассажирам будет предложено постное меню.

Для непостящихся пассажиров предлагается традиционное меню, включающее в себя мясные, рыбные и молочные блюда. А пассажиры "Уральских авиалиний" смогут поститься даже на борту самолетов, сообщает Накануне.Ру.Специальное постное питание на борту самолета можно будет выбрать на протяжении всего поста. Пассажир сможет заказать постное питание за сутки до вылета при покупке авиабилета на сайте или в кассе.

#Общество
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