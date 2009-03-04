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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Дальнейшее падение курса рубля заденет не только банки

4 марта 2009, 14:19
Значительное падение курса рубля, как отмечают многие аналитики, способно причинить вред не только финансовым организациям, но и компаниям нефинансового сектора.

В случае дальнейшего обвала отечественной валюты у последних могут возникнуть серьезные проблемы с обслуживанием своих долгов. По мнению экспертов международного рейтингового агентства Moody`s, девальвация рубля может дать определенные преимущества экспортерам, но на остальных компаниях она отразится негативно. Напомним, постепенное снижение курса отечественной валюты и одновременное укрепление доллара США и евро началось еще в августе 2008 года, а с ноября процесс значительно ускорился.

#Общество
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