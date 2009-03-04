Названы номинанты на кинематографическую премию «Ника»

Так, например, в категории "Лучший игровой фильм" представлены пять картин, среди них - "Бумажный солдат" Алексея Германа-младшего и "Исчезнувшая империя" Карена Шахназарова. В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены ленты "Мальчик" Дмитрия Геллера, "Он и она" Марии Муат и "Правдивая история о трех поросятах" Константина Бронзита. Напомним, что триумфатором прошлогодней церемонии стал фильм Сергея Бодрова "Монгол". Картина получила награды в шести номинациях, отмечает ГородФм.