Определились победители среди двоеборцев

После первой части состязаний – соревнований по прыжкам на лыжах с 90-метрового трамплина – лидерство захватил Сергей Прошин, представляющий Приволжский федеральный округ, на втором месте был Алексей Губин из Москвы, на третьем – Михаил Шилков из УрФО. Сегодня личное первенство завершилось лыжной гонкой на 10 километров.На дистанции Михаил Шилков уступил свою позицию и в итоге стал только четвертым. Таким образом, на третью ступень пьедестала почета в личном первенстве по двоеборью поднялся Эрнест Яхин из Приводжского Федерального округа.м Шестого марта 2009 года в Нижнем Тагиле пройдут командные соревнования по двоеборью. А завершится Спартакиада в Международный женский день соревнованиями в спринте.