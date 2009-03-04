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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Определились победители среди двоеборцев

4 марта 2009, 14:19
Завершилось личное первенство среди двоеборцев, проходившее на горе Долгой в рамках IV Зимней Спартакиады учащихся России.

После первой части состязаний – соревнований по прыжкам на лыжах с 90-метрового трамплина – лидерство захватил Сергей Прошин, представляющий Приволжский федеральный округ, на втором месте был Алексей Губин из Москвы, на третьем – Михаил Шилков из УрФО. Сегодня личное первенство завершилось лыжной гонкой на 10 километров.На дистанции Михаил Шилков уступил свою позицию и в итоге стал только четвертым. Таким образом, на третью ступень пьедестала почета в личном первенстве по двоеборью поднялся Эрнест Яхин из Приводжского Федерального округа.м Шестого марта 2009 года в Нижнем Тагиле пройдут командные соревнования по двоеборью. А завершится Спартакиада в Международный женский день соревнованиями в спринте.

#Спорт
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