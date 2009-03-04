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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Распространение гриппа в Нижнем Тагиле замедлилось

4 марта 2009, 14:19
Ситуация с распространением простуды в Нижнем Тагиле стабилизировалась. И даже наметился небольшой спад числа заболевших.

Пик заболеваемости пришёлся на период с 16 по 22 февраля, сообщили нам в нижнетагильском отделении Роспотребнадзора. Пороговые показатели в этот период были превышены на 27%. А на прошлой неделе превышение было уже в три раза меньше. На прошлой неделе ОРВИ заболели почти 4,5 тыс. человек. Причём, преобладают дети. Терапевты часто ставят грипп в качестве первичного диагноза. Но лабораторно подтвердились только 6 случаев. Лидером по распространению простудных заболеваний по-прежнему является Дзержинский район. А самым благополучным остаётся Тагилстрой.

#Общество
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