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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Руководители предприятий сознают социальную ответственность

4 марта 2009, 14:19
Антикризисные меры УрФО будут корректироваться на уровне муниципалитетов. Об этом сказал полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко.

"В целом, я могу положительно оценить работу всех губернаторов округа. Но, как показали выездные проверки, система мониторинга - она не отстроена на муниципальном уровне» - отметил полпред. Он также отметил, что в сложной кризисной ситуации для промышленного Уральского региона большое значение имеет позиция директоров крупных производств. "Все руководители предприятий сознают свою социальную ответственность, у нас выстроены конструктивные отношения. Предпринимаемые меры позволяют минимизировать последствия кризисных явлений в экономике", - подчеркнул полпред Винниченко. Среди них, в частности, сохранение объемов производства и коррекция кадровой политики.

#Общество
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