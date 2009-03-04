Руководители предприятий сознают социальную ответственность

"В целом, я могу положительно оценить работу всех губернаторов округа. Но, как показали выездные проверки, система мониторинга - она не отстроена на муниципальном уровне» - отметил полпред. Он также отметил, что в сложной кризисной ситуации для промышленного Уральского региона большое значение имеет позиция директоров крупных производств. "Все руководители предприятий сознают свою социальную ответственность, у нас выстроены конструктивные отношения. Предпринимаемые меры позволяют минимизировать последствия кризисных явлений в экономике", - подчеркнул полпред Винниченко. Среди них, в частности, сохранение объемов производства и коррекция кадровой политики.