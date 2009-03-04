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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Шестеро тагильчан представили город на фестивале сноубординга

4 марта 2009, 14:19
Шестеро сноубордистов из Нижнего Тагила стали участниками второго этапа крупного всероссийского мероприятия по экстремальным видам спорта NokiaSoundboard.

Турнир дает шанс любителям проявить себя и показать уровень катания не только в родном городе, но и выступить на общероссийской арене. NokiaSoundboard – это серия соревнований в дисциплине слоуп-стайл. Это трюковое катание на сноуборде, включающее прыжки, вращения, сальто. Соревнования проходят в три этапа. Первый состоялся в Самаре 21 февраля. Этап соревнований, где смогли показать свои силы тагильские спортсмены, прошел в Екатеринбурге на базе горнолыжного комплекса Уктус. Всего в нем приняли участие 104 сноубордиста из 12 городов России. Финал соревнований в этом году примет Новосибирск, где 7 марта на базе «Альбатрос» лучшие райдеры-любители разыграют призовой фонд в размере 140 000 рублей.

#Спорт
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