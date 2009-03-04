Шестеро тагильчан представили город на фестивале сноубординга

Турнир дает шанс любителям проявить себя и показать уровень катания не только в родном городе, но и выступить на общероссийской арене. NokiaSoundboard – это серия соревнований в дисциплине слоуп-стайл. Это трюковое катание на сноуборде, включающее прыжки, вращения, сальто. Соревнования проходят в три этапа. Первый состоялся в Самаре 21 февраля. Этап соревнований, где смогли показать свои силы тагильские спортсмены, прошел в Екатеринбурге на базе горнолыжного комплекса Уктус. Всего в нем приняли участие 104 сноубордиста из 12 городов России. Финал соревнований в этом году примет Новосибирск, где 7 марта на базе «Альбатрос» лучшие райдеры-любители разыграют призовой фонд в размере 140 000 рублей.