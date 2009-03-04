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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тагильчанин похитил наркотики из кабинета милиции

4 марта 2009, 14:19
23-летний житель Вагонки, ранее неоднократно судимый и систематически употребляющий наркотики, был приглашен в милицию для беседы.

Во время разговора онувидел лежащий на столе у одного из сотрудников милиции конверт с героином, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу. Воспользовавшись случаем, парень похитил наркотик и, зайдя туалет, употребил его. Вскоре исчезновение вещдока было обнаружено. Долго виновника искать не пришлось – парень вернулся в кабинет в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, сообщает ДжастМедиа. А сотрудники милиции, не сохранившие вещдок, подвергнутся дисциплинарной ответственности.

#Происшествия
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