Тагильчанин похитил наркотики из кабинета милиции

Во время разговора онувидел лежащий на столе у одного из сотрудников милиции конверт с героином, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу. Воспользовавшись случаем, парень похитил наркотик и, зайдя туалет, употребил его. Вскоре исчезновение вещдока было обнаружено. Долго виновника искать не пришлось – парень вернулся в кабинет в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, сообщает ДжастМедиа. А сотрудники милиции, не сохранившие вещдок, подвергнутся дисциплинарной ответственности.