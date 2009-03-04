В послекризисной экономике Урала отмечаются позитивные тенденции

Полпред отметил, что финансовый кризис очень негативно отразился на экономике округа, которая большей своей частью основывается на предприятиях металлургии. По его словам, из-за падения цен на мировом рынке на металлы отрасль потерпела большие убытки, особенно в декабре-январе. Зафиксировано падение производства отрасли до 40-50%. А сейчас, по словам Винниченко, металлургическая промышленность "начинает набирать обороты". Предприятия оживают, наполняется портфель заказов, запускаются цеха, возвращаются люди, которым работодатели ввели неполную рабочую неделю, - отметил полпред.