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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В послекризисной экономике Урала отмечаются позитивные тенденции

4 марта 2009, 14:19
Экономика Уральского округа начала преодолевать последствия финансового кризиса. Так считает полпред президента на Урале Николай Винниченко, сообщает РИА Новости.

Полпред отметил, что финансовый кризис очень негативно отразился на экономике округа, которая большей своей частью основывается на предприятиях металлургии. По его словам, из-за падения цен на мировом рынке на металлы отрасль потерпела большие убытки, особенно в декабре-январе. Зафиксировано падение производства отрасли до 40-50%. А сейчас, по словам Винниченко, металлургическая промышленность "начинает набирать обороты". Предприятия оживают, наполняется портфель заказов, запускаются цеха, возвращаются люди, которым работодатели ввели неполную рабочую неделю, - отметил полпред.

#Общество
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